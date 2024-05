El motivo por el que Telefe duda de hacer ingresar a Marcos Ginocchio a Gran Hermano

A fines de marzo se rumoreó que Marcos Ginocchio, el ganador de la temporada anterior, iba a ingresar a la casa de Gran Hermano cerca de la final para darle apoyo a los jugadores y contar su experiencia.

En aquel momento, Ángel de Brito había contado que Marcos no estaba demasiado interesado en volver a la casa. “Él no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa... Todo maravilloso, pero no", había contado el conductor de LAM (América).

Ahora, aportando nueva información, el periodista Juan Etchegoyen contó: “Se viene comentando por estos días la posibilidad de que Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, ingrese a esta nueva edición del reality y tengo datos concretos para sumar de este tema. Sé que Ángel de Brito reveló detalles de esto y mi data coincide con la del conductor de LAM pero tengo más info al respecto".

"Me comuniqué con fuentes de Telefe que me cuentan que la propuesta a Marcos ya se hizo y que él la aceptó. Acá el tema es el dinero que el modelo pidió para formar parte de la final del certamen y puso una condición. Marcos exigió la suma de 5 mil dólares para ingresar a la casa y el canal de las tres pelotas se lo está pensando", añadió.

Completando la historia, el conductor de Mitre Live (Radio Mitre) siguió: "Para Gran Hermano esa suma no es nada con todo lo que facturaron y van a facturar en la final pero los medios están cuidando mucho el dinero. Le dijeron que le iban a confirmar pero eso no es todo".

“A mí me dicen que de ninguna manera va a estar varios días en la casa, que Marcos pidió entrar en la final que, según me dicen, sería el lunes 8 de julio. La idea es que entre antes que se sepa el primer resultado de esa final y se quede hasta antes que Santiago indique quién es el primer participante en salir de la casa ese día”, concluyó Etchegoyen.

Fuente:Pronto