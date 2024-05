El fuerte pedido de Cande Tinelli a la producción de Gran Hermano

Cande Tinelli volvió a hacerse eco en las redes sociales de la violencia que sufre Arturo, el perro que ingresó a la casa de Gran Hermano. Es que nuevas imágenes se viralizaron del perro siendo atacado por uno de los jugadores, por lo que pidieron por su rescate y salida de la casa más famosa.

Es que la hija de Marcelo no temió a la hora de expresarse en las redes sociales luego de ver un nuevo video en el cual se puede ver cómo el perro recibe un golpe por parte de Furia Scaglione. Ante esto, se hizo eco del pedido que realizó el refugio que acercó a este cachorro a la casa más famosa.

Sucede que Arturo ingresó a la casa luego de haber sufrido maltrato y ser abandonado, por lo que en un principio la idea de los productores de Gran Hermano era encontrarle una familia. Sin embargo, ya son varios los indicios de que el perro no la pasa bien, por lo que Cande Tinelli no dudó en sumarse al reclamo.

Se debe a que se filtración imágenes en las que se puede ver a Furia corriendo durante un juego, por lo que Arturo la acompañó a toda velocidad. Sin embargo, cuando la jugadora se frena para tomar el micrófono y cantar, el perro le saltó encima, por lo que ella lo desestabilizó dándole un golpe con su rodilla y posteriormente estiró su pie y le pegó con menor intensidad en la zona de la cabeza.

Ante estas imágenes, Cande Tinelli no dudó a la hora de realizar un reclamo en sus redes sociales a la producción y a Santiago del Moro: “Sáquenlo de ahí, por favor. Las chicas del refugio lo vienen pidiendo hace tiempo”.

Para colmo, el programa de Gran Hermano se emitió como si este hecho no hubiera ocurrido, ya que mostraron las imágenes del juego pero eligieron no mostrar el golpe de Furia a Arturo. Por lo que la hija de Marcelo siguió con su reclamo: “¿Es joda que siguen teniendo al perro en la casa? Le metió una patada, re normal. No entiendo por qué sigue aún ahí”.

Por su parte, desde el refugio Huellitas Perdidas, también reafirmaron el pedido de sacar al perro del reality: “Vamos a llamar a una convocatoria para que Arturo vuelva con nosotras. Esperamos contar con ustedes, con su acompañamiento. Él nos necesita”.}

Fuente:Pronto