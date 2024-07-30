Inicia el ciclo Ventana de Festivales

Este miércoles 31 de julio, a partir de las 19, abrirá el ciclo "Ventana de festivales". Allí los festivales de cine de la provincia podrán presentar algunas de sus selecciones en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). Cada uno de ellos selecciona el contenido específico para la programación de la jornada que le corresponda.

En el inicio de la propuesta, el Festival Regional de Cine Rural, tiene previsto la proyección de 12 cortometrajes. El equipo coordinador de este festi, integrado por Alicia Canteros (de la EFA Tupá Rembiapó, Santa Ana), Marcela Collard (del INTA Bella Vista) y Sebastián Toba (realizador audiovisual), decidió presentar los siguientes trabajos: Jóvenes en Movimiento, Tu puedes Cambiar el Mundo (EFA TUPA), Se viene la segunda (EFA TUPA), Sueños o verdades (EFA TUPA), Derechos del Trabajador (1er. Festival), La Decisión de Roberto (San Pedro – EFA), Olía (subtítulos en español, 5to festival), Docuselfie (de Kurundú coletivo), YSYRY, Estudiantes MBYA (6to. festival), Jaicoporave Rekavó y Kiriri (Miguel Agüero, 13 minutos Paraguay, 5to. festival).

Ventana de Festivales surge del taller de cortos "Cortografías" del CCU y es coordinado por Natalia Vega.

El Festival de Cine Rural, es un espacio de proyección y producción audiovisual no competitivo, sin fines de lucro, abierta y gratuita que visibiliza, recupera y reivindica la subjetividad rural, poniendo en valor los rasgos culturales e identitarios de estas comunidades. Es organizado desde 2015 por INTA EEA de Bella Vista, y es un colectivo cultural independiente y escuelas rurales de la provincia.

Durante el segundo cuatrimestre se sumaran otros festivales de la provincia. Así pasarán: Cine Naé, Festival de Cine Marcha, Festival de Cine Goya, Festival Play de videoarte y cine experimental y Festival Regional Guacaras.