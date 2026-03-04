¿Llegan más lluvias a Corrientes?: así estará el tiempo en las próximas dos semanas

Luego de un tiempo sin lluvias, este miércoles se produjeron algunos acumulados en Corrientes. Según el Informe Agrometeorológico Semanal (Agromet) se espera que en las próximas dos semanas continúe pudiendo caer entre 70 mm y 90 mm. Sin embargo, las temperaturas máximas irán en ascenso, siendo el domingo cercanas a los 40°C.

A partir de este jueves y hasta el martes de la semana próxima los pronósticos indican precipitaciones de distintas variabilidad en Corrientes. A partir del miércoles y hasta el lunes 16, se producirían acumulados de 25 mm a 70 mm.

Pronostico de lluvias para la semana del 11 al 16. Fuente: Agromet.

“En el último AgroMet podemos encontrar la "buena noticia", entre lunes y martes de la próxima semana regresan las lluvias a nuestra provincia. Según el extendido a 14 días, llegarán para quedarse un tiempo”, detallaron especialistas.

Esta semana se dearrollarán lluvias con pocos acumulados. Fuente: Agromet.

Se pronostican algunas precipitaciones para la semana próxima. Fuente: Agromet.

Próximos días en Capital

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en Capital se esperan tormentas aisladas de 40%. Con temperaturas que van desde los 32°C a 24°C. Estas condiciones podrían continuar el viernes con tormentas y chaparrones durante la tarde, el calor sigue vigente oscilando entre los 31°C y los 21°C con vientos por el noreste.