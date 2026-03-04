Una ciudad correntina ofrece colectivos gratuitos para estudiantes

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, volvió a funcionar el transporte urbano gratuito para estudiantes en Gobernador Virasoro. El servicio se reactivó el lunes y comenzó su primer recorrido a las 5 de la mañana desde la terminal de ómnibus, trasladando a alumnos de la EFA Colonia Unión, entre otros circuitos.

Desde el municipio informaron que el personal del corralón trabajó en la puesta a punto de las unidades para garantizar el servicio desde el primer día de clases, destacando la importancia del transporte gratuito para muchas familias de la ciudad y zonas aledañas.

Recorridos

En cuanto a los recorridos, la línea San Alonso / Caabi Poi (unidad azul) parte desde Virasoro a las 5.00 y mantiene sus horarios habituales. La línea Virasoro – barrio Vuelta Ombú (unidad verde) inicia a las 6.00, mientras que el servicio hacia Colonia Unión (unidades azul y verde) sale a las 8.30.

A partir de las 10.30, las líneas azul, verde y gris continúan con sus recorridos habituales. Así lo indicaron desde la Secretaría de Gobierno, Planificación y Participación Ciudadana Municipal, que ratificó la continuidad del servicio durante el ciclo escolar.