pedido de captura salario docente venta ilegal
Ciclo lectivo 2026

Una ciudad correntina ofrece colectivos gratuitos para estudiantes

Con el inicio de clases, el servicio retomó sus recorridos habituales en Gobernador Virasoro. Las unidades comienzan a circular desde las 5 y conectan distintos barrios y colonias rurales.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 19:27
Municipalidad de Virasoro

 

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, volvió a funcionar el transporte urbano gratuito para estudiantes en Gobernador Virasoro. El servicio se reactivó el lunes y comenzó su primer recorrido a las 5 de la mañana desde la terminal de ómnibus, trasladando a alumnos de la EFA Colonia Unión, entre otros circuitos.

Desde el municipio informaron que el personal del corralón trabajó en la puesta a punto de las unidades para garantizar el servicio desde el primer día de clases, destacando la importancia del transporte gratuito para muchas familias de la ciudad y zonas aledañas.

Recorridos

En cuanto a los recorridos, la línea San Alonso / Caabi Poi (unidad azul) parte desde Virasoro a las 5.00 y mantiene sus horarios habituales. La línea Virasoro – barrio Vuelta Ombú (unidad verde) inicia a las 6.00, mientras que el servicio hacia Colonia Unión (unidades azul y verde) sale a las 8.30.

A partir de las 10.30, las líneas azul, verde y gris continúan con sus recorridos habituales. Así lo indicaron desde la Secretaría de Gobierno, Planificación y Participación Ciudadana Municipal, que ratificó la continuidad del servicio durante el ciclo escolar.

