Rescataron dos loros que eran vendidos ilegalmente en un barrio de Corrientes

Dos loros que eran comercializados de manera ilegal en el barrio Esperanza fueron rescatados en las últimas horas en un operativo conjunto entre personal municipal, la Dirección de Recursos Naturales y la Policía. La intervención se activó a partir de una denuncia realizada por vecinos a la línea gratuita 147.

Tras constatar la situación, las autoridades procedieron al secuestro de las aves, que fueron trasladadas al Centro Aguará, donde recibirán atención veterinaria y un proceso de recuperación. Una vez que se encuentren en condiciones óptimas, serán liberadas en su hábitat natural.

Municipalidad de Corrientes

"Rescatamos dos loros que eran comercializados ilegalmente en el barrio Esperanza. Tras una denuncia recibida al 147, y junto a personal de Recursos Naturales y la Policía, trasladamos las aves para su recuperación en el Centro Aguará. Posteriormente serán liberadas", señalaron en las redes de la Municipalidad de Corrientes.

Desde el área de Bienestar Animal recordaron que la tenencia y comercialización de fauna silvestre está prohibida por la Ley de Protección Animal. Además de constituir un delito, estas prácticas generan un grave daño a los ecosistemas y al bienestar de las especies.

Municipalidad de Corrientes

¿A qué números llamar?

Ante casos de maltrato o venta ilegal de animales, los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita al 147 o al 911.