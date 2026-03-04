Incautaron mercadería ilegal por más de $3,6 millones en Corrientes

Personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Paso de los Libres realizó un procedimiento en el marco de la Ley 22.415, tras detectar un intento de ingreso ilegal de mercadería por la costa del río Uruguay.



El hecho ocurrió en horas de la tarde, a la altura de Puerto Baño, cuando una patrulla observó a tres individuos que transportaban cuatro bultos desde la ribera hacia territorio argentino. Al advertir la presencia del personal uniformado, los sujetos abandonaron la carga y se dieron a la fuga.



Como resultado del operativo, se secuestraron 36 botellas de whisky Jack Daniel’s Tennessee Honey de 1 litro y 12 botellas de Jack Daniel’s Tennessee Sour Mash de 1 litro, con un aforo total estimado en $3.600.000.



Intervino la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que dispuso la sustanciación de las actuaciones judiciales y el depósito de la mercadería, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).