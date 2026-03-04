Problemas en la ET de San Roque: la DPEC realiza trabajos de mejoras

Pobladores de la localidad de San Roque enviaron a EL Litoral fotos y videos de los problemas que se registran en la Estación Transformadora de esa localidad. Por eso la Dirección Provincial de Energía de Corrientes informó que, por ejecutar diversos trabajos de mantenimiento para la mejora del servicio en San Roque y Alvear, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica entre los días miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2026.



Es por eso, que, en San Roque, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), se ejecutarán tareas de colocación de columnas de 12 mts y por tal motivo, interrumpirá el suministro de energía eléctrica, el miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2026 en el horario de 12:00 a 18:00 en zonas del Frigorífico Municipal y zonas de influencia.

Por último, informa que, con motivo de realizar mejoras en el servicio, se ejecutarán tareas de mantenimiento de Líneas de Media Tensión y por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la localidad de Alvear, el jueves 5 de marzo de 2026 de 06:30 a 07:30 hs en las zonas del acceso al barrio Centenario y zonas de influencia.