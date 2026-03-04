Bella Vista: inauguraron el circuito de remates para pequeños productores

El Gobierno de Corrientes inauguró el circuito de pequeños productores impulsado por el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor).

La iniciativa, coordinada por el delegado Juan Pomar, se desarrolló en la ciudad de Bella Vista y constituye una herramienta clave para promover la comercialización de hacienda y fortalecer la actividad ganadera en el interior provincial.

Inicio del calendario y fuerte convocatoria

La jornada marcó el comienzo del calendario de remates del primer trimestre del año y reunió a una importante cantidad de productores. El encierre alcanzó cerca de 1.600 cabezas, reflejando la confianza del sector en esta política pública.

“Para nosotros es una verdadera satisfacción poder comenzar este circuito en Bella Vista, una plaza históricamente con gran participación y muy buenos resultados”, expresó el ministro Chávez.

El funcionario explicó que el programa está orientado principalmente a pequeños productores, que representan alrededor del 80% de la hacienda consignada y que muchas veces enfrentan dificultades para acceder a otros circuitos comerciales.

Beneficios para pequeños productores

Entre los principales beneficios del programa se destacan el financiamiento del flete y el derecho de pista, herramientas que facilitan la participación en igualdad de condiciones.

“Estos beneficios hacen muy fuerte al programa porque permiten que productores que normalmente no tienen la posibilidad de participar en otros remates puedan hacerlo”, remarcó el titular de Producción.

Crece la producción bufalera

Uno de los puntos salientes de esta edición fue la incorporación de la categoría búfalo, evidenciando la expansión de esta actividad en distintos puntos de la provincia.

Según explicó Chávez, la producción bufalera, antes concentrada en determinadas zonas, comienza a integrarse a nuevos circuitos productivos, como ocurre en Bella Vista.

Asimismo, destacó el avance en la calidad genética de la hacienda, resultado del trabajo sostenido de los productores y del acompañamiento de entidades rurales que promueven capacitaciones y formación técnica.

Continúa en Mercedes

El circuito continuará esta semana con un nuevo remate en la ciudad de Mercedes, consolidando una agenda que busca acercar oportunidades comerciales a productores de diferentes localidades.

Finalmente, el ministro subrayó que estas acciones se enmarcan en la política del gobernador Juan Pablo Valdés, orientada a mantener un contacto directo con el sector productivo y fortalecer la producción correntina en todo el territorio provincial.