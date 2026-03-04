Todos los sindicatos docentes de Corrientes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno

Los seis sindicatos docentes de Corrientes rechazaron el aumento salarial del 6 por ciento propuesto por el Gobierno provincial. De manera unánime los representantes educativos consideraron "muy insuficiente" la propuesta oficial.

Los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco);de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP); de la Unión de Docentes Argentinos Corrientes (UDA);de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); del Movimiento Unificador Docente (MUD) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) emitieron sendos comunicados para informar sobre el rechazo a la propuesta del gobierno.

Todos los sindicatos anunciaron que consultarán a sus bases qué medidas tomarán respecto a la decisión gubernamental.

El secretario general de AMET, Rufino Fernández, advirtió que la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno "no cubre las expectativas de los docentes y será puesta a consideración de nuestras bases para adoptar decisiones en función de una realidad económica asfixiante, ocasionada por las medidas de ajuste que impuso el Gobierno Nacional".

"Valoramos el espacio de diálogo y la actitud de formalizar una propuesta que busca dar respuesta al clamor salarial, pero la realidad es que el haber del docente está muy deprimido y una recomposición del 6 por ciento no alcanza para cubrir las necesidades coyunturales de los docentes correntinos", expresó el titular de AMET luego del anuncio oficial.

Rufino Fernández sostuvo que "a partir de la oferta oficial comienza la ronda de consultas con nuestros dirigentes de base y nuestros afiliados para definir una posición sobre la base del consenso. Pero está claro que la mejora propuesta por el Ministerio de Hacienda está por debajo de la ecuación que hemos trazado durante las negociaciones, tomando como referencia el índice de inflación del INDEC, que está por encima del 32 por ciento anual".

"La posición de AMET es clara y no variará: vamos a estar siempre del lado del docente, acompañando sus reclamos y consustanciados con la realidad durísima que se vive en los hogares porque la capacidad de compra se deprimió a niveles históricos, pero también porque la inflación no está controlada como dice la Nación. De hecho, han manipulado los indicadores estadísticos y todos sabemos que la suba de precios está disparada", analizó Rufino.

Ratificó en ese sentido que "en función de lo que resuelvan nuestras bases vamos a actuar en los próximos días, pero desde ya que la lucha salarial continúa en todas las instancias donde nos toque actuar, tanto en ámbitos de diálogo como en expresiones de protesta de toda índole, para dejar en claro que la problemática de fondo del sistema eduactivo no ha sido resuelta, ni mucho menos".

En tanto, también Suteco volvió a rechazar la propuesta, porque consideró que "no cubre ni una tercera parte de la pérdida que ya tuvieron los salarios en los 6 meses que ya llevan congelados".

Ratificó sus demandas: "suba al Salario Básico superior a la inflación acumulada en los últimos 6 meses, Salario Inicial arriba de la Línea de Pobreza ($1.360.000 en enero), suba a jubilados docentes, blanqueo del Fondo Compensador y de todos los montos en negro; ítems Zona, Movilidad, Materiales; además del pliego de mejoras laborales y de inversión en Educación".

Amenaza con avanzar "en Corrientes en la constitución del Frente Educativo".

También Sadop exige "aumento real del salario básico" y "pago en tiempo y forma de los haberes transferidos".

Piden "garantizar movilidad y conectividad como derechos laborales. Mayor control del Estado en toda la cuestión laboral privada. Acciones concretas y articuladas con la Secretaría de Trabajo.

Supervisión efectiva del cumplimiento de la normativa laboral vigente y un nomenclador de los trabajadores de las efa, equiparación salarial acorde a la carga horaria".

Anuncio del Gobierno

El ministro Rivas Piacentini anunció que el porcentaje de aumento para el sector docente será del 6 %, reconociendo que “nos encontramos en esta oportunidad con un porcentaje relativamente bajo, pero si lo comparamos con lo otorgado en otras jurisdicciones de la región que fue del 3%, el que resolvió Corrientes es bueno. Ahora bien, partimos de la base de ingresos nominales superior en la región, entonces en ese sentido el esfuerzo financiero de la Provincia se nota y el trabajador-jubilado-pensionado correntino seguirá siendo asistido por la política salarial provincial”.

Con estas mejoras, cargo testigo para docente sin antigüedad y sin salario familiar pasa a ser $965.000, y si tiene horas extendidas pasa a cobrar (sueldo testigo) $ 1.015.000, mientras que un docente con dos cargos (sueldo testigo) $ 1.700.000, también sin contar antigüedad ni salario familiar.