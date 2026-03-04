Con más de 1600 cabezas arrancó el circuito de remates para pequeños productores

En representación del Gobierno de Corrientes, el ministro de Producción Walter Chavez junto a la Intendente de Bella Vista, Noelia Bassi y el presidente de la Rural, Fabián Gotardo dejaron inaugurado el circuito de pequeños productores realizado por el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor), a cargo del delegado Juan Pomar, una herramienta clave que promueve la comercialización de hacienda y fortalece la actividad ganadera.

La jornada marcó el inicio del calendario de remates del primer trimestre del año y contó con una importante convocatoria de productores. Según se informó, el encierre fue de 1.600 cabezas, lo que refleja la relevancia del programa y la confianza del sector en esta política impulsada por el Gobierno provincial.

“Para nosotros es una verdadera satisfacción poder comenzar este circuito en Bella Vista, una plaza que históricamente ha tenido una gran participación de productores y muy buenos resultados”, destacó el ministro Chávez.

El funcionario explicó que el programa está dirigido a pequeños productores, a quienes pertenece el 80% de la hacienda consignada, y que muchas veces no cuentan con las condiciones para participar en otros circuitos comerciales. En ese sentido, subrayó que el programa contempla beneficios concretos como el financiamiento del flete y el derecho de pista, herramientas que facilitan el acceso al mercado.

“Estos beneficios hacen muy fuerte al programa porque permiten que productores que normalmente no tienen la posibilidad de participar en otros remates puedan hacerlo en igualdad de condiciones”, remarcó.

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la incorporación de la categoría búfalo, lo que evidencia el crecimiento que viene experimentando esta actividad en distintos puntos de la provincia.

“Antes la producción bufalera estaba concentrada en determinadas zonas, pero hoy vemos cómo comienza a expandirse y a integrarse a otros circuitos productivos, como ocurre aquí en Bella Vista”, señaló Chávez.

El ministro puso en valor el avance en la calidad genética de la hacienda, resultado del trabajo sostenido de los productores y del acompañamiento de instituciones como la Sociedad Rural, que impulsa capacitaciones y espacios de formación técnica.

“Se observa claramente el esfuerzo de los productores por mejorar la calidad de sus rodeos, incorporando genética y adoptando nuevas herramientas productivas”, afirmó.

El circuito continuará esta misma semana con un segundo remate que se realizará en la ciudad de Mercedes, consolidando así una agenda de trabajo que busca acercar oportunidades comerciales a productores de distintos puntos de la provincia.

Finalmente, Chávez destacó que estas acciones se enmarcan en la política impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés, orientada a mantener un contacto directo con el sector productivo.

“El gobernador plantea permanentemente la importancia de estar cerca de los productores. Estos espacios nos permiten escucharlos, conocer su realidad y trabajar juntos para seguir fortaleciendo la producción correntina”, concluyó.