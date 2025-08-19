Iberá Convida 2025: cómo será la Feria de Gastronomía que se vivirá en "La Unidad"

El antiguo edificio "La Unidad" tendrá una intensa agenda este fin de semana. Desde el 22 al 24 de agosto, será centro de gastronomía, cultura y la innovación. En esta ocasión, será lugar del evento “Iberá Convida” promete ofrecer a los asistentes una experiencia única, donde se mezclarán los sabores autóctonos de la región, la música en vivo, la tecnología y la historia local.

La feria, que en su primera edición en agosto de este año convocó a más de 3.500 personas, se llevará a cabo en el renovado predio de la ex Unidad Penal Nº1, actualmente en proceso de reconversión hacia un moderno centro cultural y de innovación. El evento tendrá lugar en La Unidad Abierta, un espacio que ya empieza a vivir la promesa de ser un punto de encuentro multidisciplinario.

Una puesta en escena innovadora y culturalmente rica

La apertura del evento se dará el viernes 22 de agosto a las 19:00 horas con una serie de espectáculos que fusionarán tradición y vanguardia. Entre los artistas invitados se destacan el tenor argentino Darío Volonté, el conjunto chamamecero Irundy y el grupo de percusión teatral Choque Urbano. Además, la jornada incluirá una propuesta audiovisual de tecnología e innovación, aún no revelada, que sorprenderá a los asistentes con una experiencia inmersiva nunca antes vista en la región.

La jornada continuará el sábado 23 y el domingo 24 con más música, gastronomía y actividades para toda la familia. El evento abrirá desde las 19:00 hasta las 23:00 horas el sábado, y de 18:00 a 22:00 horas el domingo.

Gastronomía del Iberá: Sabores que cautivan

Uno de los mayores atractivos de “Iberá Convida” es su enfoque gastronómico, con una representación de los sabores de la región a través de la Red de Cocineros del Iberá. Los stands estarán llenos de productos locales, como pastas artesanales, quesos, chacinados y hasta infusiones como el café regional, con la participación de cocineros que pondrán en valor los ingredientes propios de la zona.

Como parte de la feria, se presentará también el libro de los Cocineros del Iberá, una publicación impulsada por el Plan Iberá, la Universidad Nacional del Nordeste y destacados chefs, que celebra la rica tradición culinaria de la región. Los asistentes podrán disfrutar no solo de la feria gastronómica, sino también de clases magistrales de cocina regional dictadas por expertos como el crítico gastronómico Pietro Sorba, quien es un referente de la gastronomía argentina con enfoque social y patrimonial.

Además, la feria contará con una variedad de bebidas, desde cervezas artesanales locales hasta tragos sin alcohol y gin con identidad correntina.

Un espacio de innovación y patrimonio histórico

El evento no solo será una oportunidad para disfrutar de la gastronomía, sino también para explorar los avances tecnológicos que marcarán el futuro de este espacio. La Unidad, en su proceso de transformación, albergará museos de ciencias, un centro de innovación y hasta un museo de la ex cárcel, que ofrecerán una mirada única sobre la historia de la región y el uso de tecnología de punta.

Los visitantes podrán participar de recorridos guiados por el predio, en los cuales se revelarán los detalles de la historia de la ex Unidad Penal, ahora transformada en un centro moderno, inclusivo y multifuncional que busca fusionar el patrimonio cultural con la innovación.

"Iberá Convida" se perfila como un evento que no solo resaltará los sabores de la región, sino que también contribuirá al fortalecimiento del turismo, la cultura y el desarrollo local en Corrientes, en un escenario donde tradición y futuro se dan la mano.