ALLANAMIENTO EN CORRIENTES

Recuperaron bomba de agua y gato hidráulico buscados por la Justicia

Dieron con las cosas en cercanías de un domicilio del barrio Molina Punta en tanto, buscan a sospechosos de un ilícito.
 

Por El Litoral

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 19:13

Tras un allanamiento concretado en el barrio Molina Punta, personal de la Unidad Especial Antiarrebato, recuperó un gato hidráulico y una bomba de agua que eran buscados por orden de la Fiscalía en turno.
Según se informó, cuando los policías se disponían a ingresar a la casa, un joven corrió por un camino y arrojó una bolsa de arpillera hacia una espesa maleza.  


Los efectivos al revisar se encontraron con una bomba de agua marca Gamma color azul y un gato hidráulico color negro con funda, que formaban parte de los elementos requeridos por la Justicia.
Los prófugos estarían identificados y sería inminente su aprehensión, según anticiparon. 

