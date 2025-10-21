Recuperaron bomba de agua y gato hidráulico buscados por la Justicia

Tras un allanamiento concretado en el barrio Molina Punta, personal de la Unidad Especial Antiarrebato, recuperó un gato hidráulico y una bomba de agua que eran buscados por orden de la Fiscalía en turno.

Según se informó, cuando los policías se disponían a ingresar a la casa, un joven corrió por un camino y arrojó una bolsa de arpillera hacia una espesa maleza.

Los efectivos al revisar se encontraron con una bomba de agua marca Gamma color azul y un gato hidráulico color negro con funda, que formaban parte de los elementos requeridos por la Justicia.Los prófugos estarían identificados y sería inminente su aprehensión, según anticiparon.