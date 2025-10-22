¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei secuestro Padrón electoral
Javier Milei secuestro Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 22 de octubre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 07:06

Polémica por el domicilio de Virginia Gallardo en Corrientes: "Sigan dedicándose a difamar y mentir"

La intendenta de Bella Vista anunció la suspensión de la Fiesta Nacional de la Naranja

Perpetua para el represor que secuestró a la madre de una correntina

Gustavo Valdés: "El que gastó mal la plata fue el Gobierno nacional"

Corrientes: brutal ataque a un empleado de la Dpec por un corte de luz

Corrientes: tras atacar a tiros a policías, abandonaron 270 kilos de carne robada

Cayó en Corrientes un hombre que intentaba estafar con cheques falsos en comercios

Corrientes: un enorme yacaré apareció en el barrio Sapucay y escapó por un sumidero

Transportaban de manera ilegal 20 lechones vivos en una camioneta en Corrientes

Guillermo Cabral: el niño de 10 años con una voz que emociona

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD