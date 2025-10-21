Rulo Hadad: "Somos una opción real para Corrientes"

“Las familias no tienen un buen pasar porque con este gobierno se endeudaron: hoy Milei tiene más arrepentidos que votos”, expresó este martes el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad.

Asimismo, manifestó que, “si bien es una discusión nacional en la que se debe evaluar la gestión de Milei, en la provincia el gobierno le ha dado todo el acompañamiento como aliado y eso va a seguir siendo así”.

Y subrayó que entre Vamos Corrientes y La Libertad Avanza “no hay grandes diferencias de fondo. Nosotros sí tenemos otro proyecto de país”.

En ese sentido destacó que “los que le votaron a Javier Milei están decepcionados y sienten que les mintió, con lo cual ese descontento se traduce en nuestra fuerza, que es la que plantea una oposición real, una opción real también de cara al 2027 y que queremos construirla entre todos”.

“El Estado –dijo- tiene que estar para garantizar herramientas para todas las familias, para que puedan salir adelante con su propio esfuerzo, cuidar a nuestros jubilados, cuidar a las personas con discapacidad, que debemos aportar y apostar por la educación pública y por la salud pública”.

Por otra parte, en declaraciones al programa Algo por decir de Radio Sudamericana, se refirió a la unidad del peronismo en Fuerza Patria al indicar que “todos los compañeros entienden que esta es una elección muy importante, que debemos sacar un buen resultado porque la entrega que está haciendo Milei del país es descabellada y además de eso, la economía real, la del día a día, está afectando demasiado a nuestras familias correntinas”.

“Se nota mucho en la caída del consumo y demás, ante lo cual los compañeros se organizan y están trabajando, militando, llevando nuestro mensaje y tratando de empujar un proyecto de país que mira, también, al 2027”, sostuvo el también intendente de San Roque.

Raúl Hadad desarrolla esta semana los cierres de campaña para la elección del domingo próximo, con visitas a las ciudades de Goya y Esquina, Bella Vista y Lavalle, así como San Luis del Palmar, Paso de la Patria y Riachuelo, en tanto que el cierre provincial se realizará el jueves a las 19 con un acto en la sede capitalina de calle Salta 663.