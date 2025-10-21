Guillermo Cabral: el niño de 10 años con una voz que emociona

Desde muy pequeño, Guillermo Cabral comenzó a sorprender con una sensibilidad artística poco común para su edad. Con tan solo 4 años, su entorno más cercano descubrió en él un potencial musical genuino, capaz de expresarse con soltura y emoción en canciones de diversos géneros.

A esa edad ya se destacaban en él cualidades como la postura, dedicación, responsabilidad e interés por la música, rasgos que fueron fortaleciéndose con el tiempo y que marcaron el inicio de un camino artístico que no deja de crecer.

Su primera gran aparición pública fue en el programa "Pequeños Gigantes", conducido por Susana Giménez en Telefé, donde demostró que su talento era algo más que una habilidad infantil: era una vocación que merecía ser cultivada. Aquella presentación fue apenas el comienzo.

Inició su trayectoria formal en el género Mariachi, y gracias al acompañamiento constante de la Fundación Incanto, Guillermo pudo mostrar su arte en escenarios de gran relevancia, como las Colectividades en la Provincia del Chaco, el interior de Corrientes, Capital Federal, entre otros lugares donde su voz fue cálidamente recibida.

A partir de allí, impulsado por su propia inquietud cultural y artística, Guillermo comenzó a transitar por nuevos géneros musicales, destacándose especialmente en el folklore, inspirado por artistas como Abel Pintos. Hoy, gracias al apoyo y guía de Cristian Herrera, interpreta canciones con una impronta personal, participando en diversos festivales populares, invitado por reconocidos exponentes del mundo folklórico.

Con apenas 10 años, el crecimiento artístico de Guillermo es más que evidente. Su talento se combina con una expresión poética genuina, nutrida por el acompañamiento amoroso de sus seres queridos, construyendo una identidad musical que promete mucho más.

Mención especial merece el apoyo constante de Sergio Casco, quien lo acompaña en este recorrido musical, guiándolo con respeto y compromiso en la senda de la música como verdadera expresión poética y cultural.

Guillermo Cabral es, sin duda, una joven promesa de nuestra música popular. Su historia invita a seguir creyendo en el poder transformador del arte desde la infancia. Y en este contexto, el artista invita a la Gala de la Fundación Incanto que se realizará el domingo 9 de noviembre en el salón Gran Paraná en sus dos horarios, el de las 18 y el de las 20.