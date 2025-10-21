Confirmaron los jugadores de Racing para el duelo con Flamengo

Este miércoles, desde las 21.30, Racing enfrenta al poderoso Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores de América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los dirigidos por Gustavo Costas enfrentan al que quizá sea el equipo más poderoso de Sudamérica, con contrataciones top que llegaron desde Europa y una plantilla que -según Transfermarket- supera los 200 millones de dólares.



En las últimas horas Racing confirmó la lista de convocados para visitar a Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025, en donde mantendrá la base titular y contará con algunas reapariciones destacadas, en busca de un resultado que lo acerque a la final del torneo continental.

El entrenador Gustavo Costas afrontará uno de los desafíos más relevantes de su carrera, ya que tras el triunfo ante Aldosivi por el Torneo Clausura, que permitió al equipo afirmarse en zona de clasificación a los Playoffs y asegurar su presencia en competencias internacionales del próximo año, concentró toda su atención en el duelo ante el conjunto brasileño.

Racing encara el compromiso con confianza y con la convicción de que puede competir en igualdad de condiciones frente a un rival de jerarquía.

La nómina

La nómina presentada por el cuerpo técnico incluyó tres regresos importantes: Juan Ignacio Nardoni volvió a estar disponible tras superar molestias musculares, al igual que Santiago Sosa y Gabriel Rojas, quienes recuperaron ritmo competitivo en los últimos entrenamientos.

Además, el juvenil arquero Francisco Gómez fue citado nuevamente, aunque la presencia de Gabriel Arias en la lista confirmó la evolución favorable del guardameta titular, que dejó atrás un esguince acromioclavicular derecho.

En cuanto al armado del once inicial, Costas evalúa mantener la estructura que viene utilizando en los partidos decisivos. Facundo Cambeses aparece como posible arquero titular, con una línea defensiva integrada por Facundo Mura, Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas.

En el mediocampo se perfilan Nardoni, Sosa o Bruno Zuculini y Agustín Almendra, mientras que el frente de ataque podría tener a Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara.

Racing afrontará la semifinal con tres bajas confirmadas por lesión: Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Franco Pardo padece un desgarro grado III en el aductor proximal del muslo izquierdo y Alan Forneris se recupera de un esguince en la rodilla izquierda con compromiso del ligamento colateral medial.

(Con información de NA)