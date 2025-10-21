Ituzaingó: Valdés inauguró un Centro de Jubilados y entregó apoyo a emprendedores

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes un nuevo Centro de Jubilados, habilitó más de 2.000 metros de iluminación sobre la Ruta Nacional N°12 y entregó bienes de capital a emprendedores bajo el programa “Emprendedores Somos Todos”.

Durante el acto, Valdés destacó la importancia del nuevo Centro de Jubilados, al que calificó como un espacio “para reunir y fortalecer la comunidad de adultos mayores”.

“No quería dejar la gestión sin inaugurar el Centro de Jubilados, contó el mandatario. Mi mamá siempre me decía que había que inaugurar este lugar, y hoy lo hacemos con orgullo. Felicito a Julia por el compromiso y la energía que representa para todos los jubilados”, expresó el Gobernador.

El mandatario subrayó que el espacio permitirá nuclear actividades recreativas, culturales y deportivas. “Los Centros de Jubilados son fundamentales para el desarrollo de la vida en comunidad”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador electo e intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, agradeció el acompañamiento de la Provincia y resaltó que “este edificio representa una oportunidad para que nuestros jubilados disfruten y se integren a la vida social de una de las ciudades más hermosas de Corrientes”.

“Emprendedores Somos Todos”: impulso al trabajo local

En el Club Social de Ituzaingó, el gobernador Valdés también encabezó la entrega de bienes de capital a más de diez emprendedores, entre ellos hornos pasteleros, freezers, máquinas de coser industriales, sillones y kits de barbero.

El mandatario remarcó el valor del programa provincial:

“Pocas veces miramos la potencialidad del emprendedor, que surge del talento y la necesidad de trabajar. Este programa busca justamente eso: darles un empujón para que puedan crecer”, explicó.

Valdés añadió que el programa, financiado a través de la Fundación del Banco de Corrientes, ofrece créditos a largo plazo con tasas bajas y capacitaciones para fomentar el desarrollo local.

“El éxito muchas veces llega después del fracaso. No hay que desanimarse; el Estado tiene que acompañar, capacitar e impulsar”, aseguró.

El intendente Juan Pablo Valdés destacó que el programa local “Emprendedores hacia adelante” complementa esta política provincial y señaló que “las herramientas y capacitaciones permiten que pequeños proyectos se conviertan en grandes empresas”.

Más seguridad con nueva iluminación sobre la Ruta 12

Para cerrar su agenda en Ituzaingó, el gobernador habilitó más de 2.000 metros de iluminación LED sobre la Ruta Nacional N°12 y Pablo Ferré, una obra largamente esperada por los vecinos.

“Este era uno de los tramos más peligrosos, donde se registraban accidentes. Era necesario invertir para garantizar una circulación más segura”, explicó Valdés, quien destacó una inversión provincial superior a los 580 millones de pesos.

El intendente Juan Pablo Valdés coincidió en la importancia de la obra y expresó que “los ituzaingueños esperábamos hace tiempo poder transitar este tramo iluminado, que ahora brinda más seguridad a todos los vecinos”.