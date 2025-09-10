El Taragüí Rock 2025 abre la convocatoria a bandas locales

El Taragüí Rock, el festival más importante del género en el nordeste, se prepara para su edición 2025. El Instituto de Cultura de Corrientes, a cargo del evento, ha abierto la convocatoria para todas las bandas que deseen formar parte de la grilla de este año. La fecha límite para enviar las propuestas es el 1 de octubre.

La presidenta del Instituto, Beatriz Kunin, confirmó la apertura de la convocatoria y destacó la importancia del festival para reunir a las principales bandas del litoral y a grandes invitados nacionales, con el objetivo de convocar a miles de jóvenes, como sucede cada año.

Cómo postularse

Las bandas interesadas en participar deberán enviar su propuesta al correo electrónico [email protected]. La información sugerida para la postulación incluye:

Datos del grupo: nombre, integrantes y vías de contacto.

Breve reseña artística: una descripción del estilo y la historia de la banda.

Material de referencia: links a videos, audios o redes sociales donde se pueda conocer el trabajo del grupo.

Propuesta musical: un resumen concreto de lo que ofrecerán en el escenario.

El festival, que se realizará en el mes de noviembre, se ha consolidado como un espacio de referencia para la música en vivo y la cultura rock en la región, ofreciendo una plataforma para talentos emergentes y bandas consagradas.