Corrientes: avanza la diplomatura que busca preservar el patrimonio cultural inmaterial con proyectos en territorio

La Diplomatura en Patrimonio Cultural Inmaterial, Gestión y Desarrollo Sostenible, una iniciativa conjunta del Instituto de Cultura de Corrientes y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, avanza con éxito. La formación, que se desarrolla de manera virtual desde agosto, tiene como objetivo principal profesionalizar al sector para la identificación y protección de la riqueza cultural.

Desde el inicio, los trabajos presentados por los estudiantes superaron las expectativas, demostrando una notable capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad de sus propios territorios. Durante los primeros dos módulos, los alumnos adquirieron saberes esenciales sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y comenzaron a delinear posibles líneas de acción.

Proyectos en territorio: de las aulas a la práctica

Los proyectos integradores de la diplomatura no solo evidencian un sólido conocimiento, sino también un compromiso con su entorno. Los estudiantes lograron identificar y analizar diversas manifestaciones de PCI en sus localidades, abarcando una amplia gama de ejemplos de diferentes partes de Argentina (Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco) y del mundo (España, Francia, Colombia).

Entre los trabajos destacados se encuentran:

Técnicas Artesanales: el tejido del ñandutí, el chaguar y la cerámica guaraní de Isla Apipé.

Fiestas y Devociones Populares: La fiesta de Santa Rita de Casia, San Pedro Apóstol y las fiestas de San Baltazar en Corrientes.

Expresiones Artísticas y Comunitarias: El teatro popular callejero de Cali, las peregrinaciones a santuarios como el de Itatí y San Cayetano, y los carnavales de diferentes localidades.

La formación como clave para la preservación

En los primeros módulos, los estudiantes aprendieron a identificar elementos de PCI, a realizar registros aplicando técnicas como entrevistas y observación, todo en un marco de principios éticos para el trabajo comunitario. Además, esbozaron las primeras líneas de gestión patrimonial, enfocadas tanto en la promoción como en la protección de estas manifestaciones culturales.

El éxito de esta primera etapa confirma que los objetivos de la diplomatura se están cumpliendo y sienta un precedente muy positivo para el resto de la formación, ya que refleja la importancia de la capacitación para la preservación y valorización del patrimonio cultural inmaterial a nivel local y regional.