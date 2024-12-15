Empedrado y Mandiyú definen un lugar en la cuarta ronda

Empedrado y Mandiyú definirán este domingo un lugar en la cuarta ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

Los equipos capitalinos se medirán desde las 17, con arbitraje de Nicolás Sosa, en la cancha principal de Boca Unidos.

La llave de la tercera ronda comenzó el pasado fin de semana con un contundente triunfo de Mandiyú 5 a 0 que lo dejó en inmejorable posición para quedarse con la eliminatoria.

Para Empedrado el panorama es complicado. Después de la derrota contra Mandiyú, el miércoles perdió la final de la Copa de la Liga frente a Sacachispas, y buscará una histórica remontada.

“A nosotros no nos salió nada en el encuentro de ida, pero estamos tranquilos porque tenemos revancha”, se ilusionó Julio García, DT de Empedrado que trabajó en la parte anímica del plantel para el decisivo juego contra Mandiyú.

El Albo fue contundente en el partido de ida que se jugó en cancha de Huracán Corrientes y en la revancha podrá jugar con tranquilidad pero sin resignar protagonismo, como sostuvo su propio entrenador Walter Zacarías.

“Tenemos que sostener lo que hicimos y mejorar. Quedan 90 minutos y vamos a encarar el partido sabiendo que la serie no está definida”, comentó Zacarías.

Venta de entradas

Las entradas para el cotejo de este domingo entre los equipos capitalinos se venderán durante la misma jornada en cancha de Boca Unidos.

Las boleterías y el ingreso para el público local serán las ubicadas sobre calle Trento, mientras que los simpatizantes neutrales deberán comprar sus boletos e ingresar al estadio sobre RN 12.

El ingreso general tendrá un costo de $4.000 y los menores de 12 abonarán $2.000.

Los simpatizantes de Mandiyú no podrá asistir con indumentaria ni bandera que identifiquen al club albo, dado que solamente habilitó la presencia de público “neutral”, además de los locales.

Otros juegos

En Posadas, San Lorenzo de Monte Caseros buscará dar vuelta la serie que pierde con Mitre 4 a 0. El encuentro revancha se jugará desde las 17.30.

En el mismo horario, pero en Curuzú Cuatiá, Belgrano intentará como local eliminar a Guaraní Antonio Franco. El encuentro de ida favoreció al elenco misionero 1 a 0.

Además jugarán Villa Alvear de Resistencia (3) - Potrero de Quitilipi (2) y Sportivo 24 de Junio de Buena Vista (2) - 8 de Diciembre de Formosa (4).

