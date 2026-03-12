Abren una investigación por los viajes de Manuel Adorni

La presencia de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, en Nueva York y su viaje en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a la Argentina Week ya tiene derivaciones judiciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió este jueves un expediente preliminar para analizar si hubo delitos o fallas tanto en ese vuelo como en el que llevó a la familia del jefe de Gabinete de vacaciones a Punta del Este. Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, se investiga el posible delito de incumplimiento con la función pública.

De oficio y con la finalidad de esclarecer los hechos que tomaron estado público y que ya fueron denunciados, además, en la justicia federal penal, la PIA a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez, inició una investigación sobre el accionar de Adorni.

En medio de la polémica por el viaje que compartió en el avión presidencial a Nueva York el Jefe de Gabinete con su esposa, Bettina Angeletti, el funcionario insistió con que no hizo uso de fondos públicos. Señaló que se trata de un viaje que fue afrontado con gastos familiares.

“La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”. Manuel Adorni.



Previo a ello, en una entrevista con Eduardo Feinmann, Adorni dijo que iba a estar “deslomándose una semana en Nueva York y quería que me acompañe mi esposa”.

La situación sumó las imágenes de Adorni realizando una viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. Ello derivó en una denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, ex integrante de LLA. Asimismo, en el Congreso Unión por la Patria requirió que se rindan cuentas sobre ese viaje.

En tanto, el presidente de la Nación Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como el resto del Gabinete, incluido Santiago Caputo, salieron de forma unánime a respaldar al jefe de Gabinete.

Ante la escalada de la polémica, Adorni acusó luego que se trataban de operaciones de prensa, campañas sucias y fake news para opacar el evento que buscaba inversiones en Nueva York. Por el caso, también hubo pedidos de informes en el Congreso. El funcionario que reemplazó a Guillermo Francos en el Gabinete fue fuertemente respaldado este jueves por la cúpula del Gobierno, incluidos el Presidente y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Pero algunas explicaciones mediáticas, como las de Marcelo Garnio, conductor de la TV Pública y amigo de Adorni que lo alojó con su familia en el viaje en avión privado a Punta del Este, sumaron aún más revuelo entorno al jefe de Gabinete.