River Plate venció a Huracán en el debut de Chacho Coudet

River Plate venció 2-1 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, en el debut de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador del conjunto de Núñez. Sebastián Driussi abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel. Antes del descanso, Huracán igualó a través de Jordy Caicedo, que convirtió de penal tras una infracción de Lucas Martínez Quarta.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad, con ambos equipos buscando el triunfo. River tuvo la chance de ponerse en ventaja desde los doce pasos, pero Hernán Galíndez atajó el penal a Juan Fernando Quintero. Minutos después, el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisión del VAR por una mano de Ojeda en la barrera, sancionó un nuevo penal para River. Montiel ejecutó el tiro y puso el 2-1 definitivo.

El cierre fue tenso: Colidio y Carrizo fueron expulsados tras una pelea durante la revisión del penal y Huracán dispuso de una última oportunidad desde el punto penal, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño. River sumó tres puntos clave y Coudet comenzó su ciclo con victoria en un partido marcado por las polémicas arbitrales y un clima caliente en las tribunas.

El Millonario escaló al quinto lugar del Grupo B con 14 puntos, cuatro unidades menos que el líder Belgrano. El Globo, en tanto, marcha en el octavo lugar con 12 puntos. La próxima fecha, River Plate recibirá a Sarmiento de Junín (domingo 19:45), mientras que Huracán visitará a Aldosivi (lunes 15:30).

Las polémicas

La noche del debut de Eduardo Coudet como técnico de River estuvo cargada de polémicas. Nicolás Ramírez sancionó tres penales, hubo doble VAR, para revisar la segunda pena máxima a favor del Millonario y para determinar la expulsión de Facundo Colidio y Lucas Carrizo, que vieron la roja por "conducta violenta".

El Millonario vencía 1 a 0 al Globo gracias a un gol de Sebastián Driussi, pero a pocos minutos del final del primer tiempo, llegó la jugada que desató la primera polémica. Huracán sacó un lateral al área que fue despejado por Lautaro Rivero, pero Ignacio Campo volvió a meterla de cabeza. El joven Thaiel Peralta la bajó y, cuando Jordy Caicedo estaba por anticipar a Lucas Martínez Quarta, éste lo tomó de la camiseta y Ramírez no dudó en sancionar penal.

Todo River le reclamó al árbitro, argumentando que el agarrón no era lo suficientemente alevoso como para cobrar penal. El VAR no llamó al colegiado y la sanción fue confirmada. El ecuatoriano lo cambió por gol.

Promediando la segunda etapa, el árbitro volvió a sancionar una pena máxima, pero en este caso para River. Cuando Ian Subiabre se colaba al área por el costado izquierdo, Fabio Pereyra le cruzó la pierna derecha y lo tocó levemente.

Eduardo Coudet decidió colocar a Juan Fernando Quintero para ejecutar el penal, pero la jugada no le salió. El colombiano cruzó su remate y Hernán Galíndez se lo adivinó; tampoco pudo aprovechar el rebote, ya que su cabezazo salió débil y le volvió a quedar al arquero.

Diez minutos más tarde, el Millonario tuvo revancha. Emmanuel Ojeda metió la mano tras un tiro libre de Quintero y a primera instancia Ramírez no lo divisó, pero fue llamado por el VAR.

Aunque no solo revisó eso, también observó un encontronazo entre Lucas Carrizo y Facundo Colidio dentro del área del Globo. El central izquierdo del local estaba rompiendo el punto del penal mientras el colegiado revisaba la acción, situación que detectó el delantero millonario y fue a increparlo e intercambiaron cachetazos.

Ramírez terminó de ver las imágenes, sancionó la pena máxima para el conjunto de Núñez por "una mano de bloqueo" y decidió expulsar a ambos futbolistas por conducta violenta. Ocho minutos después del tiro libre de Quintero, Gonzalo Montiel ejecutó con clase y puso el 2 a 1 final.

En una de las últimas jugadas del partido, todo Huracán pidió penal por un empujón de Paulo Díaz sobre Juan Bisanz. Ni el árbitro ni los presentes en el VAR determinaron que el contacto fue suficiente como para sancionarlo