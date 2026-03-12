Secuestraron herramientas y demoraron a un sospechoso de robo en Corrientes

En el marco de una investigación en curso, la Policía de la Comisaría Primera de Paso de la Patria, en colaboración con la Fiscal en turno allanó un domicilio donde secuestró elementos de interés y la demora de una persona.

Los efectivos incautaron una amoladora que, según las primeras averiguaciones, estaría vinculada con el ilícito investigado, además de accesorios sanitarios cuya procedencia es dudosa.

Continuando con las diligencias, en la vía pública se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, señalado como presunto autor del hecho delictivo que motivó la investigación.Tanto el demorado como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, para los trámites legales correspondientes en la dependencia policial. La investigación continúa para esclarecer completamente el caso.