Milei y la plana mayor del Gobierno dieron su apoyo al Jefe de Gabinete

La secretaria general y hermana del presidente, Karina Milei, respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el foco de las críticas opositoras por la aparición de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza.

Por su parte, el presidente Javier Milei primero suscribió a los mensajes que publicó la plana mayor del Gobierno y retuiteó varios posteos en X que respaldaban a Adorni. Un rato más tarde, compartió un mensaje en la misma red social y escribió: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”

Minutos después, otro de lo que se expresó al respecto fue el asesor del presidente, Santiago Caputo: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.

Karina Milei se sumó así a otros funcionarios como Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, entre otros, quienes se expresaron públicamente en apoyo a Adorni, lo que marca que el Gobierno decidió cerrar filas para respaldarlo.