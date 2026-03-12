Regatas sumó su quinta derrota consecutiva y baja en la tabla

La racha negativa de Regatas se extendió a cinco derrotas consecutivas. En la noche del jueves, perdió en su visita a Independiente de Oliva 89 a 83 y ahora quedó en la octava ubicación de la Liga Nacional de Básquetbol.

En un encuentro parejo, el Fantasma falló en el cierre y dejó pasar la oportunidad de volver a la victoria.

El equipo correntino igualó el partido en 83 con casi dos minutos por jugar, pero no tuvo claridad en su ataques y el local, con un triple de Patricio Tabarez y un rebote y libres de Agustín Cáffaro selló el triunfo que le permitió escalar al primer puesto.

Iván Gramajo con 21 puntos y Fabián Ramírez Barrios con 18 fueron los principales goleadores de Regatas. En Independiente se destacaron el correntino Rolando Vallejos con 20 y Cáffaro con 16.

El primer cuarto (21 a 20 para el local) fue entretenido con un juego de ida y vuelta. Al vértigo, los dos equipos le agregaron efectividad.

El local creció con los puntos en varias manos, mientras que Regatas mostró en el inicio el buen goleo de Juan Pablo Corbalán y lo cerró con el aporte de Ramírez Barrios.

La efectividad de tres creció para el Fantasma en el comienzo del segundo cuarto. Gramajo fue el abanderado en los tiros desde el perímetro para tomar una distancia de 9 (32 a 23) en tres minutos.

En los siguientes dos, la defensa correntina mantuvo el juego y una volcada de Tayavek Gallizi le permitió estirar la ventaja a 11 (36 a 25).

Las pérdidas cambiaron el rumbo del encuentro. Cada error no forzado de Regatas fue aprovechado al máximo por Independiente, de la mano de Francisco Conrradi, que limó la diferencia a uno (37-38) con todavía con 2 minutos en el reloj.

Regatas logró mantenerse arriba (41 a 38) al concluir el segundo capítulo.

Con un parcial de 25 a 14, Independiente pasó a controlar el tercer cuarto que finalizó a favor del local 65 a 55.

Un gran pasaje de Tabarez, sumando a las imprecisiones en Regatas, le permitieron a Independiente igualar el marcador en 52 en 6 minutos del tercer cuarto.

La defensa del local siguió provocando problemas en Regatas que con dos triples de Vallejos quedó ocho puntos abajo (59 a 51).

La falta de efectividad correntina le permitió a Independiente correr la cancha para escaparse por 12 (65 a 53).

En el último cuarto, Regatas remó desde atrás. Gramajo y Ramírez Barrios le dieron la esperanza de torcer la historia, pero falló en la definición y se quedó con las manos vacías.

La gira de Regatas por Córdoba seguirá este sábado cuando enfrente a Atenas en la capital provincial. El encuentor está pautado para las 11.30 con televisación de TyC Sports.