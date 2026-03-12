¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Turismo Concejo Deliberante Juan Pablo Valdés
Crisis

Subió la línea de la pobreza: roza los $1.400.000

Se profundiza el incremento de los precios de artículos y servicios básicos.

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 20:59

La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) -que mide la pobreza- registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que indica el nivel de indigencia- aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.
Los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. 
Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. La CBA se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. 

