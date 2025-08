Scaloni confirmó que Messi quiere jugar el Mundial 2026

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este jueves que el astro Lionel Messi quiere jugar el próximo Mundial de la FIFA 2026, pero aclaró que no es momento para confirmar su presencia, dado que el capitán del seleccionado será quien irá tomando decisiones en el tiempo que queda hasta el máximo torneo de fútbol.

“¿Estamos hablando de un Mundial 2026 con Leo Messi?”, le consultó DSPORTS Noticias, en una entrevista exclusiva que se realizó en la casa del DT en Mallorca: “Lo primero que hay que decir es que tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial y las ganas de jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos”, dijo Scaloni.

A continuación, expresó que hoy él no está en condiciones de “asegurar” que Messi estará en el próximo Mundial: “Hay que ir… hay tiempo, que pase el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él (Messi) sabe muy bien todo lo que pensamos nosotros, y él es el más inteligente de todos”.

“¿En el cuerpo técnico son de decirle algo a Messi?”, consultó el periodista Christian Martin, de DSPORTS. “No, ni a él ni a nadie, porque no somos nadie nosotros como para preguntar qué piensa hacer (un futbolista) de su futuro”, respondió el DT de la selección que ganó el Mundial de Catar 2022.

Scaloni aseguró que las eliminatorias para el Mundial 2026 “hay que terminarlas de la mejor manera”. En ese sentido, aseguró que es un “momento lindo para afrontar estos desafíos” que quedan por delante, en referencia a los seis partidos que faltan.

Es un momento “también de pensar en darle oportunidad a chicos que todavía no han estado”. “Lo estamos pensando, lo estamos analizando”, afirmó.

Scaloni dijo que junto a su cuerpo técnico tienen la certeza de que todos los “partidos son difíciles”, por eso reflexionó que el momento de probar nuevos talentos en la Selección es ahora. “Si esos chicos no tienen los partidos suficientes, tenemos que poder dárselo, porque después ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que creo que necesitamos que tengan puesta la camiseta y saber qué nivel pueden dar. Así que creemos que es el momento y ya veremos ante la convocatoria si lo hacemos”.

