Sesión especial de Diputados por la polémica con los secretarios

La Cámara de Diputados realizó ayer una sesión especial para ratificar los resuelto el martes 9 de diciembre, cuando por amplia mayoría puso fin al mandato de los secretarios. La polémica quedó instalada pues votaron los 15 diputados que habían sido electos el 31 de agosto y cuyos mandatos recién se inició el 10 de diciembre, es decir el día siguiente.

La sesión de martes generó controversias y una presentación judicial de Evelyn Karsten, la secretaria del cuerpo, afiliada al Partido Nuevo, pero que fue candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza.

Al igual que el martes, por 26 votos( 1 en conta y tres ausencias) se resolvió dejar sin funciones al secretario de Cámara, prosecretario y secretario de Comisiones. Además de nombrar a los tres nuevos secretarios.

La sesión especial buscó despejar dudas sobre la legalidad de la resolución 19/25. Pero la polémica no cesa. Hay quienes aseguran que los secretarios duran en sus cargos mientras perdure su buena conducta y recuerda que desde el 2001,solo hubo tres secretarios en la Cámara, todos retirados por jubilación.

También se asegura que no son funcionarios de la Cámara sino empleados de planta asi que no podrían ser echados, por lo que deberían pasar a cumplir otra función.

Sin amparo

El Juzgado con Competencia Administrativa N°2 de la provincia de Corrientes declaró abstracta una medida cautelar presentada por Evelyn Karsten contra la Cámara de Diputados, en la que se solicitaba que no se debatiera ni votara sobre la remoción, reemplazo o modificación de autoridades superiores del cuerpo legislativo.

Según consta en la resolución, la medida cautelar ingresó al juzgado el 9 de diciembre de 2025 a las 11:26, mientras que la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados había sido convocada para ese mismo día a las 10 de la mañana, es decir, con anterioridad al ingreso formal del pedido judicial.

La jueza interviniente, María Belén Güemes, sostuvo que la sesión ya se había llevado a cabo y que ello era además de público conocimiento a través de los medios de comunicación, por lo que la cautelar solicitada perdió objeto y no correspondía continuar con su tramitación.

El tribunal resolvió rechazar in limine la presentación por haberse tornado abstracta, y ordenó intimar a la parte demandante para que, en el plazo de seis días, manifieste si tiene interés en el archivo de las actuaciones. En caso afirmativo, deberá abonar la tasa judicial correspondiente, conforme lo establece el Código Procesal Civil y Comercial.