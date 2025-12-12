Quién es el estudiante correntino que se consagró campeón sudamericano Blitz en Colombia

El ajedrez correntino está de festejo: Juan Ignacio Sonaridio, estudiante de Bella Vista, se consagró campeón del Sudamericano de Ajedrez Blitz en el marco del XXI Festival Sudamericano de la Juventud, que se celebró en Cali, Colombia.

El joven ajedrecista obtuvo el título de manera inapelable en la categoría Blitz, dejando atrás a competidores destacados como Matías Lacruz Ramírez (Venezuela) y Martín Torres Orozco (Colombia).

Una trayectoria temprana de éxitos

Juan Ignacio Sonaridio demuestra su talento desde temprana edad. Con solo 8 años, dominó la categoría Sub 8, logrando 7 puntos sobre 9 posibles entre 46 participantes. Su meteórico ascenso en este 2025 es un testimonio de su dedicación.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

Campeón Provincial de Ajedrez Educativo Sub 9.

Mejor ranking Internacional en su categoría en Argentina.

3er. lugar en la Olimpiada Nacional de Ajedrez Escolar.

Subcampeón por equipos en el Regional del Litoral (Santa Fe).

Campeón de la final del circuito del Nordeste.

Top Ten en el ritmo de ajedrez clásico en el mismo Sudamericano de Colombia.

El rol del ajedrez educativo provincial

El éxito de Juan Ignacio es un reflejo del trabajo del Programa Provincial de Ajedrez Educativo de la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, y de la formación recibida en el Club de Ajedrez Chaturanga de Bella Vista.

Además, se destacó la participación de Santiago Sonaridio (categoría Sub 14), también estudiante de Bella Vista y miembro del mismo programa, quien logró la mitad de los puntos posibles en el certamen internacional.

El Ministerio de Educación provincial felicitó a ambos jugadores por su destacada actuación, que pone en lo más alto al ajedrez de Corrientes.