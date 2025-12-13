¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

narcotráfico Faustina Goya
Corrientes

Las noticias más importantes del 13 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 07:05

Siniestro vial en Corrientes: una mujer está grave tras el choque de dos motos

Allanamientos en Corrientes: numerosos detenidos y varias motos secuestradas

Nuevo sistema en la Justicia Federal: en 5 años hubo 1540 condenas, la mayoría por drogas

Corrientes: una oveja cayó a un pozo y escapó una cuadra por los tubos subterráneos

Goya: el Pediátrico y el Hogar de Niños recibieron regalos y la visita de Papá Noel

El árbol de los deseos volvió a Corrientes: cómo participar y qué pasará con los mensajes

Faustina, la niña que tocó la campana del Garrahan tras vencer al cáncer regresó a Goya

Corrientes: ocho penitenciarios serán juzgados por la muerte de Héctor García en la Unidad Penal N°6









 

