Con protagonismo correntino, la UCR nacional eligió presidente

n Sin la presencia de los gobernadores Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, pero con Gustavo y Juan Pablo Valdés a la cabeza, el radicalismo designó ayer al nuevo presidente del Comité Nacional. Se trata de Leonel Chiarella, un joven intendente de Venado Tuerto, que llega con la misión de empujar la unificación del partido y definir una estrategia electoral para 2027.

Chiarella, abogado y militante radical, de 36 años, fue consagrado en un plenario que tuvo la presencia de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que estuvo acompañado por su hermano y antecesor, Gustavo Valdés, quien fue mencionado entre los candidatos a hacerse cargo del partido.

También hubo algunos históricos como Gerardo Morales, quien representó a Jujuy junto al diputado Jorge Rizzotti, el cordobés Ramón Mestre y el senador Maximiliano Abad, ex presidente del Comité Provincial. También se mostraron Daniel Angelici, Eduardo Vischi, jefe del bloque en el Senado, y el diputado Pablo Juliano, que responde a Facundo Manes.

El plenario comenzó con las divisiones bien marcadas. En el interior del comité de Alsina 1786 se juntaron las figuras que participan en el armado de Provincias Unidas mientras que en la esquina de la avenida Entre Ríos esperaban Pamela Verasay, nueva jefa del bloque de la UCR en Diputados, y la cordobesa Soledad Carrizo.

Hubo un llamado previo a la reunión entre Gustavo Valdés y Cornejo para tratar de arribar a un acuerdo, pero nada hizo cambiar el rumbo del plan que tenía como objetivo designar a Chiarella, del Foro de Intendentes de la UCR.

Los esfuerzos por dar una muestra de unidad se hicieron hasta último momento. Con el plenario comenzado se hizo un cuarto intermedio para una nueva ronda de negociación entre Pullaro, Lousteau, Valdés y Cornejo. Pero también fracasaron.

Al parecer, el mendocino avalaba la postulación de Chiarella pero reclamaba 6 de los 17 lugares en la estructura de autoridades del partido. En rigor, el mendocino juntó menos de 20 delegados y, por eso, se le reservó 3 sillas en la mesa ejecutiva y una en la federal a la espera de que sean designados la próxima semana.

Aunque desde el cornejismo confirmaron que sus delegados, un tercio del total, no participaron del plenario y negaron que las diferencias hayan sido por la distribución de los lugares de la mesa ejecutiva sino por la intención de Pullaro, Yacobitti, Morales y Lousteau de que el partido se pronunciara a favor de ir a Provincias Unidas.

Asimismo explicaron que el objetivo es mantener la independencia del radicalismo en el parlamento que es el único punto de poder que le queda a la UCR y reclamaron flexibilidad para tener diálogo con el Gobierno.

"Está claro que la designación de Chiarella fue una solución del conflicto, porque ninguna figura fuerte quiere estar al frente del radicalismo en esta instancia. Por eso se eligió un intendente que no esté desgastado pero el grupo que lo construyó es el mismo que nos llevó a este desastre", puntualizó un operador radical.

El plenario juntó 97 de los 102 delegados. Vale aclarar que el total es de 106, pero se redujo porque el radicalismo de Tucumán está intervenido. Por cada provincia se designan 4 delegados y 2 por organización: la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Juventud radical, Franja Morada, y Foro de Intendentes y UCR Diversidad.

El joven intendente santafesino, que fue elegido con 81 votos a favor, estará acompañado por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General; Inés Brizuela y Doria (La Rioja) seguirá como vicepresidenta primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice segundo(es el interventor de Lotería Correntina) y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice tercera.

En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De acuerdo a lo explicado por fuentes partidarias, tres lugares de la mesa chica y 6 de la ampliada quedaron vacantes para Cornejo. Emiliano Yacobitti, ex diputado y vicerrector de la UBA, relativizó la ausencia del cornejismo y resaltó que la intención es potenciar al radicalismo como "una alternativa que nada tiene que ver con el kirchnerismo ni con Milei".

Gustavo Valdés dijo antes del cónclave a Canal 5TV: “Tenemos que tratar de que todos tengamos un rumbo definido hacia la concreción de una Argentina que necesita crecer, con una profunda mirada al interior de las provincias”.

“El radicalismo debe ampliar su alcance político y el desafío ya no pasa por sostener estructuras internas”, agregó.

"Creo que hay que salir a construir un espacio político. Hay que dejar de lado lo radical y comenzar a construir una vocación frentista dentro de la Unión Cívica Radical", afirmó.

Cuando fue consultado por el escenario electoral, aseguró que "todavía falta, pero tenemos que tener un espacio, una representación y una idea común". Planteó además que la identidad del partido debe sostenerse en un enfoque federal. “Nosotros siempre decimos que el radicalismo tiene que tener una vocación federal y tenemos que tener un candidato que nos represente a todos y con otros partidos políticos también", expresó.

Valdés también hizo referencia al impacto económico de la discusión presupuestaria que sigue trabada en el Congreso nacional. “Afecta mucho que no tengamos un presupuesto aprobado porque es la garantía de todos los argentinos con los gastos correspondientes”, explicó.

Según él, la ausencia de una ley de gastos perjudica la estabilidad macroeconómica: “Eso hace a una Argentina más seria, que el riesgo país baje y permita que los argentinos puedan acceder a créditos con tasas más bajas si ese riesgo país baja”.

El senador se refirió al hecho de no formar parte de la conducción de la Convención. “Cuando se tiene una visión distinta de hacia dónde debería ir el radicalismo, es difícil”, se lamentó