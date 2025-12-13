Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Tres micros en los que viajaban hinchas de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero para la final del Torneo Clausura contra Racing chocaron en la madrugada de este sábado entre sí en la Ruta 8.

El club informó que el incidente tuvo lugar a la altura de la localidad bonaerense de Solís, sobre esa ruta nacional. Tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación, según detalló la institución en un comunicado publicado en su cuenta de X.

“El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”, confirmó además el club en el mismo tuit. No brindó mayores detalles respecto a cómo se produjo el episodio.

La delegación retomará el viaje cuando las personas trasladadas regresen y lleguen las nuevas unidades: “La situación se encuentra bajo control y el club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”.

