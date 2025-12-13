Intentaron huir de la Policía y fueron descubiertos llevando carne vacuna

La Policía de Corrientes informó este sábado que interceptaron una camioneta que transportaba carne vacuna sin condiciones sanitarias en la localidad de San Luis del Palmar

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 30, donde una camioneta realizó un giro en “U” y se dio a la fuga en sentido contrario, lo que motivó un seguimiento e inmediata interceptación.

El rodado, una Toyota Hilux 4x4 color gris, era conducido por un hombre de 43 años.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados constataron que en los asientos traseros transportaba carne vacuna correspondiente a dos animales faenados, fraccionados en distintos cortes, envueltos en bolsas plásticas y de arpillera, sin cadena de frío ni condiciones sanitarias adecuadas.

El conductor no pudo justificar la procedencia de la carne, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación Concreta N° 1 de Capital, a cargo de la fiscal María Lucrecia Troia Quirch.

La Justicia dispuso el secuestro preventivo del vehículo y de los productos cárnicos, además de la realización de pericias veterinarias para determinar su aptitud para el consumo.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones de oficio por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, quedando el involucrado notificado y supeditado a la causa judicial.