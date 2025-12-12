San Martín superó a Platense y mantuvo su invicto como local

El parate de 24 días sin competencia en la Liga Nacional de Básquetbol no afectó a San Martín que mostró una producción colectiva contundente y venció a Platense 85 a 68 en un partido que se jugó este viernes en la capital correntina.

Desde el segundo cuarto, San Martín impuso condiciones. Se hizo fuerte defensivamente, mostró variantes para anotar y no le dio opciones a su rival.

En lo individual, la figura del equipo resultó Salvador Giletto que terminó con 19 puntos, en tanto que Lucas Gargallo y Federico Aguerre aportaron 14 tantos cada uno. Plantense tuvo como máximo exponente en la ofensiva a Agustín Jara con 15 puntos y Derrik Woods sumó 13.

Con la victoria, San Martín extendió a seis partidos su invicto como local y quedó con un registro de 7 triunfos y 5 derrotas. Platense, que llegaba con 3 festejos consecutivos, ahora tiene 6 victorias y la misma cantidad de caídas.

El partido fue equilibrado durante los primeros 10 minutos. Se jugó con gran intensidad y buena efectividad. Ganó San Martín 23 a 20.

Desde el segundo capítulo (20 a 10 para el local), el Rojinegro estableció el ritmo del cotejo y se mostró sólido en defensa.

En casi 8 minutos de juego, solamente le permitió 4 puntos al rival, mientras que el ataque lastimó con los triples de Giletto (3) y Mateo Rearte (1), mientras que Agurre también un buen aporte.

Los terceros diez minutos tuvieron un trámite similar. La defensa correntina se mantuvo firme, en en esta oportunidad lastimó en el ataque con los triples de Leonel Schattmann (2) y Aguerre (1), en tanto que Gileto ahora lastimó cerca del aro.

Platense no tuvo respuestas frente al bloque defensivo del rival. Sin tiros cómodos, no tuvo efectividad y quedó abajo en el marcador por 24 puntos.

San Martín utilizó una doble base para asegurar el traslado de la pelota y por momentos se floreó frente al calamar. Llegó a tener una brecha de 28 puntos, que bajó por el ingreso de los juveniles al rectángulo de juego.

El próximo compromiso de San Martín, que ya no cuenta con el pivote Reginald Becto, será recién el viernes 26 cuando visitará a La Unión de Formosa, en tanto que el viernes 29, también será visitante, en su propio estadio, cuando enfrente a Regatas Corrientes.

