Taraguy se quedó con una histórica edición del Seven de Rafaela

La 50 edición del Seven "Ciudad de Rafaela" organizado por el Círculo Rafaelino de Rugby terminó con la consagración de Taraguy. El equipo correntino logró su tercer título consecutivo en la modalidad de 7 jugadores en tres fines de semana consecutivos. En el inicio del mes ganó el Seven Oficial de la Unión de Ruygby del Nordeste y en la semana siguiente se impuso en el Súper Seven del Nordeste.

En este torneo tan especial refaelino que se disputó el último sábado, el campeón fue Taraguy de Corrientes. Se llevó la Copa de Oro venciendo en la final a Universitario de Santa Fe 19 a 0.

En su camino al título, en las semifinales, Taraguy se quedó con el clásico al superar a Aranduroga 19 a 5. En la otra semifinal, UNI de Santa Fe venció a CRAI A 19 a 0.

En los cuartos de final de Oro, Aranduroga superó a Querandí 17 a 7, Taraguy a Brown 31 a 5, CRAI A a Alma Juniors 33 a 5 y UNI de Santa Fe a Santa Fe Rugby 26 a 7.

Mientras que en la zona de grupos, Taraguy le ganó 41 a 0 a Pampas de Rufino; 24 a 14 a CRAR B y 36 a 5 a Brown de San Vicente.

En Rafaela, Taraguy se presentó con estos jugadores: Augusto Córdoba, Mateo Ávila, Bernando Flores, Horacio Rolón, Rafael Rosco, Martín Moncada, Juan Cruz Aquino, Valentino Fey, Lautaro Poniatychyn, Tomás Ortellado, Alejandro Gallardo y Bruno Gasparini

El trofeo de Plata fue para Alma Juniors de Esperanza que derrotó a Brown de San Vicente por 17 a 0, mientras que la Copa de Bronce quedó para CRAI B, que se impuso ante Sixty por 18 a 5.