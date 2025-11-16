La China Suárez y la pregunta de su hija, Mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas?”

Eugenia “la China” Suárez abrió su costado más íntimo y maternal en Otro Día Perdido, donde relató una situación que la marcó y que vivió con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio.
La actriz y cantante se sinceró sobre cómo maneja el hate (odio), las críticas y los comentarios maliciosos cuando sus hijos —que ya empiezan a entender el mundo digital— le hacen preguntas que la dejan sin margen de escape.
“Amancio y Magnolia no tienen ni idea, porque no tienen acceso a nada, pero sí yo les voy tirando”, aclaró, explicando que cada uno atraviesa una etapa distinta con respecto a la información que consumen.
La anécdota clave llegó cuando recordó una charla reciente: “El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó.
Y fue en ese contexto cuando Magnolia lanzó la frase que sorprendió a la actriz: “Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’”.
China relató cómo manejó esa pregunta tan directa e inocente: “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.
