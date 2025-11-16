¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

La China Suárez y la pregunta de su hija, Mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas?”

La actriz contó en Otro Día Perdido cómo afronta las críticas públicas cuando sus hijos empiezan a notar lo que sucede en las redes.
 

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 15:27

Eugenia “la China” Suárez abrió su costado más íntimo y maternal en Otro Día Perdido, donde relató una situación que la marcó y que vivió con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio.

La actriz y cantante se sinceró sobre cómo maneja el hate (odio), las críticas y los comentarios maliciosos cuando sus hijos —que ya empiezan a entender el mundo digital— le hacen preguntas que la dejan sin margen de escape.

“Amancio y Magnolia no tienen ni idea, porque no tienen acceso a nada, pero sí yo les voy tirando”, aclaró, explicando que cada uno atraviesa una etapa distinta con respecto a la información que consumen.

La anécdota clave llegó cuando recordó una charla reciente: “El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó.

Y fue en ese contexto cuando Magnolia lanzó la frase que sorprendió a la actriz: “Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’”.

China relató cómo manejó esa pregunta tan directa e inocente: “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.

Ciudad Magazine

