Milett Figueroa reveló cómo está Marcelo Tinelli, en medio de su drama familiar

En medio del fuerte drama familiar que atraviesa Marcelo Tinelli, fue Milett Figueroa quien salió a dar detalles del verdadero estado del conductor.

En una nota quie dio a LAM, la modelo habló sin rodeos sobre cómo está viviendo la crisis junto a su pareja y sorprendió con declaraciones cargadas de apoyo y sinceridad: “Él está un poco mejor“, comenzó diciendo.

Además, Milett dejó en claro que este escándalo mediático repercutió fuerte en la vida de su pareja: “Esto lo desestabilizó mucho. El tema familiar fue lo que más lo movió. Siento que es una persona que se ocupa muy bien, tiene una valentía enorme para afrontar todo esto solo”.

Milett también llevó tranquilidad respecto al entorno cercano del conductor: “Lo bueno es que está rodeado de gente que lo ama, sinceramente. Yo con eso me quedo tranquila. Estoy con él en las buenas y en las malas, siempre”

Cuando le consultaron por la relación de Marcelo con sus hijas, la entrevistada fue contundente: “Él está súper bien con sus hijas. Está en comunicación también con Juanita, así que todo está muy bien”.

“Obviamente esto lo desestabilizó, porque si le tocan a una de sus hijas, él mata. A Marce no le importa nada más que el amor que tiene por sus hijas. Eso es lo más importante y se está solucionando. Todo se va a acomodar. Él está mejor anímicamete”, cerró Milett.

Marcelo Tinelli reapareció públicamente en las redes sociales con un posteo tan íntimo como contundente, en medio del difícil momento familiar que atraviesa.

Desde Buenos Aires, el conductor compartió una foto donde se lo ve posando en primer plano, acompañado por un texto que dejó al descubierto la sensibilidad que vive puertas adentro.

“Volviendo al ruedo. Gracias por este apoyo permanente en este momento tan difícil a nivel familiar, y por el amor que nos dan y que nos llega de todos lados, a toda mi familia y a mí. Es emocionante”, expresó Tinelli, en la publicación que subió a Instagram Stories.

En medio del clima de preocupación por la situación personal que atraviesa su familia, el posteo se convirtió en una muestra clara de su intención de retomar la actividad mientras agradece el acompañamiento del público, que volvió a demostrarle su apoyo incondicional.

