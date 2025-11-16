Fue sorprendido mientras intentaba robar cables

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a una persona que fue sorprendida mientras intentaba cometer un ilícito en la ciudad Capital.

El procedimiento ocurrió luego que efectivos de la Comisaría XIX Urbana fueran alertados por un intento de ilícito en un predio ubicado en avenida Chacabuco al 2.000.

Al llegar al lugar, los uniformados divisaron a un hombre que intentaba sustraer cables del tendido eléctrico y que se encontraba en persecución por parte de otro efectivo. Es así que colaboraron en el procedimiento que fue positivo, pues atraparon al sujeto en calle Las Heras y avenida Chacabuco.

De esta manera se demoró al sujeto, quien tenía en su poder un alicate que fue secuestrado.

El demorado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con las diligencias del caso.

