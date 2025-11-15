Le dieron 11 años de cárcel por desfigurar el rostro, balear y prender fuego a su exmujer

Luego de dos años de un impactante hecho, en el que un hombre llegó a la casa de su exmujer la atacó con un hierro con el que le desfiguró el rostro, le disparó con un arma de fuego y además intentó prenderle fuego dentro su hogar, llegó la hora de la sentencia.

Por esa situación, tras varias jornadas de debate, el Tribunal de Juicio de Paso de los Libres condenó a 11 años de prisión a Javier Solís y ordenó su prisión preventiva.

La decisión de los magistrados fue por unanimidad. Lo encontraron penalmente responsable del delito “Homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa, por la relación de pareja y por mediar violencia de género”, según detalló el periodista Igancio Villanueva del portal Confirmado.com.ar.

Los luctuosos acontecimientos ocurrieron el 6 de agosto del 2023, en una vivienda cercana al barrio La Coral de Paso de los Libres.

El Fiscal de Juicio, Facundo Sotelo, había pedido 13 años de prisión, en tanto que su defensa, ejercida por el Dr. Juan Carlos Vischi, la mínima, 10 años.

En tanto que, otro de los integrantes del Tribunal, Marcelo Pardo, expresó en su fundamentación que “la materialidad de los hechos no fue controvertida”, y que “este caso debe juzgarse con violencia de género”.

El presidente del Tribunal, Marcelo Fleitas, señaló que los fundamentos de la decisión estuvieron en que “si bien es cierto que en la primera parte, Ester Velázquez, manifiesta que fue un accidente, pero su relato aquí fue coherente y sin fisuras”.

Resaltó que “en la descripción técnica se puede apreciar que quedó la lesión, y que el golpe con la barreta quedó acreditado”.

Por su parte el juez, Pardo, admitió que “la decisión del Tribunal no fue fácil”, pero destacó que “la materialidad del hecho no fue controvertida”; además subrayó que “este caso debe juzgarse con perspectiva de género”.

Con respecto al motivo del brutal ataque la mujer denunció que el hombre le cuestionaba sus salidas, la celaba, pese a estar separados.

Según el expediente judicial, de forma irascible el imputado de modo descontrolado atacó con una barreta con la que le desfiguró el rostro a la mujer, le disparó con un arma de fuego y además intentó prenderle fuego en su propia casa, la cual terminó totalmente destruida.

Ella fue hospitalizada y recién días después, cuando recibió al alta médica, se animó a denunciar lo que había pasado en agosto del 2023.