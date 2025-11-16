Traverso cerró con un quinto puesto su paso por La Pampa

La Fórmula 3 Metropolitana pasó por Toay, La Pampa, con dos espectaculares carreras correspondientes a la décima fecha, penúltima, del campeonato 2025.

El esquinense Benjamín Traverso fue uno de los principales protagonistas del fin de semana. El sábado quedó sexto en una final que culminó con un accidente y en la segunda, este domingo, culminó quinto. Los dos días peleó por la primera ubicación.

La primera final del 10º capítulo en La Pampa lo tuvo absolutamente todo. La competencia terminó con bandera roja tras el fuerte vuelco de Gianfranco Barbara, quien no sufrió mayores inconvenientes y quedó internado por precaución, destacándose una vez más la seguridad de los autos.

En lo deportivo, la carrera cambió varias veces de líder, pero el gran protagonista fue Sebastián Caram, que largó 14º y se llevó un triunfo espectacular con el auto del Satorra Competición. Christian Galeano le dio batalla hasta el final y fue escolta, mientras que Thiago Falivene completó el podio.

En la última vuelta, con varios pilotos luchando por el primer puesto, Traverso pasó al primer lugar sin embargo se produjo el accidente y se mostró la bandera roja. Frente a esta circunstancia, la clasificación general retrocedió dos vueltas y el esquinense finalizó sexto.

Con gran éxito se cerró este domingo el paso por La Pampa, en otra carrera extraordinaria que entregó emociones al por mayor.

El inicio tuvo varios líderes: primero Sebastián Caram, luego Thiago Falivene, más tarde Christian Galeano… hasta que en el 6º giro tomó la vanguardia Stéfano Polini. El AS no lo complicó y el chaqueño aprovechó la pelea detrás suyo para escaparse y lograr su tercer triunfo del año con el auto del Satorra Competición.

El segundo escalón del podio se definió a metros de la bandera a cuadro. El segundo puesto fue para Agustín Fulini, quien con ese resultado se consagró campeón de la Copa TC, y tercero quedó Thiago Falivene, que sumó fuerte y llegará como líder de la Copa de Oro al GP Coronación previsto para el 14 de diciembre en La Plata.

Traverso largó cuarto y en el primer giro bajó un lugar. Después se mostró regular y en las últimas vueltas peleó por llegar al podio. En la última vuelta bajó del tercer al cuarto lugar, pero después un recargo por maniobra peligrosa lo dejó en la quinta ubicación.