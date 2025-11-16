¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Se incendió un auto en una ruta de Corrientes y uno de los ocupantes tenía pedido de captura

El hecho se registró en horas de la madrugada del domingo en Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 17:48

La Policía de Corrientes informó este domingo que se registró el incendio de un automóvil Volkswagen Vento sobre la Ruta Provincial N° 5. 

Según informaron fuentes policiales, cuando el personal arribó al lugar encontró al vehículo completamente incinerado, mientras sus dos ocupantes se mantenían a resguardo a un costado de la ruta.

Ambos explicaron que el auto “levantó temperatura”, lo que los obligó a detenerse y descender rápidamente antes de que comenzara a arder.

Al consultar las bases policiales, uno de los sujetos presentaba pedido de captura vigente, motivo por el cual ambos fueron demorados y trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con los trámites de rigor.

Minutos más tarde, una dotación de bomberos acudió al lugar y logró sofocar por completo las llamas, aunque el vehículo terminó reducido a cenizas.

