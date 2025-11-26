Copa Libertadores 2026: la Conmebol analiza La Bombonera como posible sede para la final

La final de la Copa Libertadores 2026 podría disputarse en La Bombonera, según trascendió en las últimas horas en el ámbito dirigencial de la Conmebol. El estadio de Boca Juniors es una de las alternativas que evalúa la entidad sudamericana para recibir el partido definitorio del máximo certamen continental.

La versión surge en la antesala de la final entre Palmeiras y Flamengo, que se jugará en el Monumental de Lima. Mientras el torneo 2025 se acerca a su desenlace, la dirigencia ya analiza posibles escenarios para la edición siguiente, y el templo xeneize figura entre los candidatos.

Por ahora, se trata solo de rumores: no hubo comunicaciones oficiales por parte de la Conmebol ni inspecciones recientes en Brandsen 805 durante este año. Aun así, la posibilidad tomó fuerza por tratarse de uno de los estadios emblemáticos del continente que todavía no recibió una final desde que el certamen adoptó el formato a partido único en 2019.

Desde entonces, el Monumental de Lima, el Maracaná y el Centenario sumaron dos finales cada uno, mientras que el Monumental de Núñez albergó la restante. La Bombonera, pese a su historia, aún no fue sede en esta nueva modalidad.

En la era previa al partido único, el estadio xeneize fue escenario de 11 finales de Copa Libertadores, todas con Boca como protagonista. La última fue en 2018, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto igualó 2 a 2 con River en el duelo de ida, antes del recordado desenlace en Madrid.

Los requisitos

Entre los requisitos que exige la Conmebol para otorgar una final figuran una capacidad mínima de 40 mil espectadores, campo de juego certificado por Fifa, sistemas de drenaje e irrigación adecuados, conectividad de alta velocidad, energía de respaldo, iluminación mínima de 1200 lux y una sala de prensa para al menos 50 personas.

De acuerdo con la información disponible, La Bombonera cumple con todas estas condiciones, lo que sostiene su candidatura en la etapa preliminar de evaluación. Sin embargo, la decisión final se conocerá recién cuando el organismo sudamericano formalice el proceso de selección en los próximos meses.

Con información de TyC.