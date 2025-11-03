Sportivo Surubí, próximo rival de Mandiyú, debutó con un triunfo

El club Sportivo Surubí de Goya tuvo su debut en una competencia nacional con triunfo. Por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, el elenco goyano venció como local a Defensores de San Roque 2 a 1.

El partido, que correspondió a la Zona 3 de la Región Litoral Norte, tuvo como figura a Brian Vega, autor de los dos goles de Sportivo Surubí. En tanto que Gabriel Recalde, en tiempo de adicional, marcó el tanto del elenco visitante.

En la tercera fecha, cierre de la primera rueda, Sortivo Surubí visitará al Deportivo Mandiyú que tuvo fecha libre y que en la primera fecha derrotó como visitante a Defensores de San Roque.

Por la Zona 4, se produjo otro debut triunfal. Rivera del Paraná de Bella Vista derrotó como local a Huracán de Goya 1 a 0 con gol de José Luis Fernández.

Mientras que por la Zona 5, Madariaga de Paso de los Libres logró su segundo triunfo en la temporada. Como visitante, derrotó a San Lorenzo de Monte Caseros 4 a 2.

Los goles del vencedor fueron marcados por José Mendoza, Leonardo Caballero, Antonio Serrudo y Manuel Sosa. Lo tantos del elenco cacereño fueron señalados por Tomás Reyero y Antonio Romero.

Así se ubican

Cumplidas dos fechas del Torneo Regional Federal Amateur, las posiciones en los grupos de la Región Litoral Norte donde juegan los equipos correntinos son las siguientes:

Zona 3: Mandiyú (1 partidos jugados) y Sportivo Surubí de Goya (1), 3 puntos, Defensores de San Roque (2) 0.

Zona 4: Benjamín Matienzo de Goya (1 partidos jugados) y Rivera del Paraná de Bella Vista (1) 3 puntos, Huracán de Goya (2) 0.

Zona 5: Madariaga de Paso de los Libres (2 partidos jugados) 6 puntos, San Lorenzo de Monte Caseros (1) y Marítimos de Paso de los Libres (1) 0.

Lo que viene

La tercera fecha, última de la primera rueda, contempla estos partidos:

Zona 3: Mandiyú vs. Sportivo Surubí.

Zona 4: Benjamín Matienzo de Goya vs. Huracán de Goya.

Zona 5: Marítimos de Paso de los Libres vs. San Lorenzo de Monte Caseros.