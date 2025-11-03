San Martín defendió su localia frente a Quimsa

Con 22 puntos de Franco Méndez, San Martín le ganó a Quimsa de Santiago del Estero 79 a 69 y consiguió su quinto triunfo en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El equipo correntino dominó el encuentro que se disputó este lunes en el Fortín Rojinegro y cuando Quimsa apretó en el marcador, aparecieron los triples para definir el pleito.

Méndez fue el goleador de la noche y determinante en el resultado final. Sus tres triples en el último cuarto inclinaron la balanza para que San Martín mantenga su invicto como local y quede con un registro de 5 triunfos y 3 derrotas en la tabla de posiciones.

Reginal Becton aportó 13 puntos y Salvador Giletto sumó 10 para completar los tres jugadores de San Martín que terminaron don doble dígito. En Quimsa, se destacaron Matías Solanas y el puertorriqueño Christian Negron con 14 puntos cada uno.

En el inicio del partido, San Martín se hizo fuerte en defensa y controló los rebotes en los dos tableros, mientras que en ataque lastimó con la presencia de Reginal Becton en la zona pintada y los triples de Lucas Gargallo para escaparse por 9 puntos (19 a 10). La distancia se mantuvo al cierre del cuarto inicial (23 a 14).

La brecha se estiro a 13 (27 a 14) en el inicio del segundo capítulo, pero la visita reaccionó de la mano de Solanas y el pivote estadounidense Jerome Meyinsse para dejar el marcador 36 a 32, siempre favorable al local, para ir la descanso largo.

El tercer segmento tuvo un inicio con un buen intercambio de puntos, los dos equipos tuvieron variantes para llegar al gol. San Martín fue mejor el inicio. La buena labor de Negron le permitió al visitante quedar nuevamente dos puntos abajo (51-49), pero una recuperación con definición en el contragolpe de Gastón García le permitieron al rojinegro alejarse 55 a 49.

Los últimos diez minutos ganaron en emotividad e incertidumbre. Quimsa igualó el partido en 60 pero llegaron dos triples (uno de Méndez y otro de Federico Aguerre) para que San Martín tome distancia. La visita achicó a dos (68 a 66) pero el correntino Méndez con dos triples consecutivos definió el partido.

Ahora, el lunes 10, San Martín visitará a Obras Basket, mientras que el miércoles 12 hará lo propio con Peñarol de Mar de Plata. El regreso al Fortín será, en principio, el jueves 20 cuando reciba a Instituto.