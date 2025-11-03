Alvear y Hércules luchan por el último lugar en los playoffs

Pasó la décimo primera fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes y solamente queda un lugar disponible para los playoffs.

Alvear y Hércules lucharán en la última fecha por accederá a los cuartos de final. Los dos equipos capitalinos tienen 15 puntos y la ventaja deportiva, en caso de mantenerse la paridad en la tabla, favorece al conjunto del barrio Aldana.

Durante la fecha del fin de semana, en la Zona A, Pingüinos venció como local a Unión de Goya 83 a 70 para afirmarse en el primer lugar del grupo. En el ganador, que se mantiene como puntero del grupo, se destacó Gastón Lecca con 20 puntos, mientras que en el elenco goyano, que bajó a la cuarta ubicación, el goleador resultó Facundo Rojas con 19.

En tanto que Córdoba superó como visitante a Español de Santa Lucía 87 a 67. Valentino Yordan con 14 puntos fue el goleador en el elenco capitalino y Francisco Escobar con 19 lo fue en el conjunto del interior.

Por su parte, con 17 puntos de Eduardo Santamarina, San Martín de Curuzú Cuatiá superó como local a El Tala 73 a 53 y escaló al tercer lugar del grupo. Juan Cruz Vázquez con 11 puntos fue el goleador en la entidad capitalina.

En la Zona B, San Lorenzo de Monte Caseros derrotó como visitante a Atlético Saladas 86 a 80, mantuvo su invicto y se aseguró el primer lugar del grupo. Gonzalo Gerez (San Lorenzo) con 22 puntos y Matías Núñez (Atlético Saladas) con 26 fueron los destacados en la ofensiva.

Hércules, con 20 puntos de Agustín Barrios, le ganó como visitante a Sportiva Esquinense 76 a 57 y aprovechó la caída de Alvear en su visita a Amad de Goya 80 a 55 para mantener la ilusión de clasificar a los cuartos de final.

Los equipos capitalinos llegarán a la última fecha con 15 puntos. En los juegos disputados entre ellos durante la fase regular, la entidad del barrio Aldana ganó los dos partidos y por lo tanto tendrá ventaja deportiva en caso de un desempate.

Así se ubican

Disputadas 11 fecha del Pre Federal de primera división en la provincia de Corrientes, las posiciones están de esta forma:

Zona A: Pingüinos 20 puntos, Córdoba 19, San Martín de Curuzú Cuatiá 17, Unión de Goya 16, El Tala 13 y Español de Santa Lucía 11.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 22 puntos, Atlético Saladas 19, Amad de Goya 18, Alvear y Hércules 15, y Sportiva Esquinense 13.

Lo que viene

La fecha 12, última de la fecha clasificatoria, contempla estos partidos:

El Tala vs Unión

Español vs Pingüinos

Córdoba vs San Martín

San Lorenzo vs Alvear

Amad vs Hércules

Atlético Saladas vs Sportiva