El Inter Miami analiza ceder temporalmente a Messi a un club de Europa

Con la Major League Soccer próxima a finalizar, el futuro inmediato de Lionel Messi vuelve a generar rumores. Aunque el capitán argentino tiene contrato con Inter Miami hasta 2028, el largo receso de la competencia podría abrir la puerta a un préstamo temporal en Europa, algo que ya ocurrió con otras estrellas de la MLS.

La liga estadounidense concluirá el 6 de diciembre, y la próxima temporada comenzará recién a fines de febrero de 2026. Si el equipo de Javier Mascherano quedara eliminado de la Concachampions ante Nashville, los futbolistas del plantel pasarían casi cuatro meses sin actividad oficial. Por esa razón, la dirigencia no descarta permitir que algunos jugadores mantengan ritmo de competencia mediante cesiones cortas, especialmente pensando en la preparación del argentino para el Mundial 2026.

Galatasaray sueña con tener a Lionel Messi

El medio turco Fotomaç informó que el Galatasaray, club donde juega Mauro Icardi, evalúa hacer una propuesta formal para contratar a Messi a préstamo por cuatro meses. La institución de Estambul, líder invicto de la Superliga turca y en plena disputa de la Champions League, estaría dispuesta a pagarle el sueldo completo durante su estadía.

El conjunto otomano atraviesa un gran momento y se ilusiona con avanzar a los octavos de final del certamen europeo, donde podría enfrentar a rivales de peso como Atlético de Madrid y Manchester City. La llegada del campeón del mundo generaría un impacto deportivo y mediático sin precedentes en Turquía.

Los antecedentes en la MLS

La posibilidad de un préstamo temporal no sería inédita en el fútbol estadounidense. En 2009, David Beckham dejó a Los Angeles Galaxy para jugar en el Milan durante el receso invernal, mientras que en 2011, Thierry Henry regresó por unos meses al Arsenal mientras pertenecía al New York Red Bulls.

Estos antecedentes fortalecen la chance de que Inter Miami apruebe una cesión de corto plazo para su máxima figura, siempre que el club receptor asuma los costos del contrato y garantice su vuelta en condiciones óptimas para el reinicio de la MLS.

Por ahora, Inter Miami no emitió un comunicado oficial sobre la situación, aunque en Estados Unidos admiten que mantener activo a Messi hasta el comienzo de la próxima temporada podría ser beneficioso tanto para el jugador como para la franquicia.

