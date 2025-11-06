¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Paso de la Patria: detienen a un hombre con pedido de captura

La aprehensión se produjo cuando el sospechoso merodeaba una zona de cabañas.

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 09:23

Un hombre con pedido de captura fue detenido el miércoles en la localidad correntina de Paso de la Patria. Fuentes policiales informaron que por la tarde se recibieron la alerta de una persona sospechosa en los alrededores de una cabaña.

 Al llegar al lugar, los oficiales identificaron a un hombre mayor de edad, que coincidía con la descripción aportada por los vecinos. Tras su traslado a la comisaría se constató el pedido de detención vigente en el marco de una causa judicial por otro supuesto ilícito. 

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Mientras que en la comisaría de Paso de la Patria sigue el procedimiento de rigor para avanzar con la investigación.

 

