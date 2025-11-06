Corrientes: avanzan las obras de infraestructura en los barrios Collantes y 9 de Julio

Continúan las obras de cordón cuneta en los barrios Collantes y 9 de Julio, donde la Municipalidad de Corrientes ejecuta intervenciones integrales en cuanto a la transitabilidad, el drenaje pluvial y la seguridad. El secretario de Infraestructura, Mathías Cabrera, señaló que los trabajos se encuentran en la etapa final.

Estas obras forman parte de un plan de infraestructura barrial que busca reemplazar zanjas abiertas, mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular.

Avance en el barrio Collantes

En el Collantes, los trabajos presentan un avance del 95%. Se construyeron 2.300 metros lineales de cordón cuneta y se instalaron 260 metros de desagües pluviales en una zona baja, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

Además, se construyeron cinco cámaras sumideros que mejoran el drenaje superficial en el sector comprendido por las calles Los Tulipanes, Las Violetas, Eva Perón (Río Chico) y Libertad.

Intervención en el barrio 9 de Julio

En el barrio 9 de Julio, la intervención alcanza el 85% de avance. La obra incluye 4.200 metros de cordón cuneta y 200 metros de entubamiento pluvial. Cabrera detalló que los trabajos se dividieron en tres etapas por razones técnicas y que el objetivo es concluirlos antes del fin de la gestión municipal.

Una vez finalizadas las tareas principales, se instalarán columnas de iluminación LED para reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad en las calles intervenidas. “Ya tenemos los recursos reservados para completar esas instalaciones”, señaló el funcionario.