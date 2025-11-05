Día del Bancario: cómo funcionarán los bancos el 6 de noviembre en Corrientes

El próximo jueves 6 de noviembre se conmemora en todo el territorio nacional el Día del Bancario, una fecha que por convenio colectivo de trabajo rige bajo las mismas normativas que un feriado nacional. Por este motivo, todas las entidades financieras que operan en Corrientes y el resto del país no prestarán servicio ni atención al público.

Se recomienda a los ciudadanos anticipar o posponer cualquier trámite u operación bancaria que requiera la presencia física en una sucursal o la atención personalizada de un empleado.

Atención limitada en Corrientes y operatorias alternativas

El Banco de Corrientes confirmó que sus sucursales permanecerán cerradas el jueves 6 de noviembre. No obstante, informó una excepción de atención reducida:

Centro de atención Shopping Centenario: abrirá de 10 a 13 y de 17 a 21.

Aunque las puertas de los bancos estén cerradas, la actividad financiera se mantendrá a través de canales digitales. La operatoria online vía aplicaciones móviles y homebanking estará plenamente habilitada para realizar pagos, transferencias y otras gestiones habituales. Además, los cajeros automáticos de todas las redes funcionarán con normalidad para extracciones y operaciones básicas.

Es importante destacar que las transacciones y operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil. Como alternativa para obtener efectivo, los ciudadanos podrán realizar extracciones en locales no bancarios, como supermercados y farmacias.

Significado histórico y reconocimiento económico

La celebración del 6 de noviembre conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector financiero. El convenio colectivo establece que esta jornada garantiza el derecho al descanso de los empleados.

Los orígenes de esta fecha se remontan a la primera huelga de bancarios en Argentina, el 19 de abril de 1919. Un paso fundamental en las conquistas laborales fue la creación, en 1923, de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y de seguros.

Además del día libre, los bancarios de todo el país reciben un reconocimiento económico. Según la más reciente actualización salarial del sector, se estila el pago de un bono especial cuyo monto para esta jornada quedó fijo en $1.708.032,46.